GDF vai monitorar produtividade dos servidores por meio digital Decreto publicado nesta quarta (17) prevê o monitoramento da administração direta, das autarquias e das fundações do DF GDF vai monitorar produtividade dos servidores por meio digital

Brasil | Priscila Mendes, do R7, em Brasília

GDF vai disponibilizar sistema informatizado de monitoramento para órgãos e entidades Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

A partir de agora, o governo do Distrito Federal vai monitorar a produtividade dos servidores por meio digital. Um decreto publicado no Diário Oficial do DF nesta quarta-feira (17) inclui o monitoramento dos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações da capital.

A Secretaria de Economia disponibilizará um sistema informatizado que vai incluir, de forma automática, as atividades desenvolvidas pelos servidores. Por meio da ferramenta, a chefia imediata poderá acompanhar a execução das tarefas e projetos, verificar o cumprimento de objetivos e metas, controlar prazos e analisar os resultados com base nos indicadores de desempenho.

Nos casos de teletrabalho, os registros no sistema lançados ou homologados pela chefia imediata de cada servidor poderão servir para o controle mensal da frequência.

Com o novo sistema, o GDF espera aprimorar a eficiência e efetividade dos serviços prestados à sociedade.