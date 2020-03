General Heleno testa positivo para coronavírus

Giuliana Saringer, do R7, com Agência Estado

Heleno já havia feito o teste anteriormente Fátima Meira/ Futura Press/ Estadão Conteúdo - 04.03.2020

O general Augusto Heleno, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), testou positivo para o coronavírus na manhã desta quarta-feira (18).

Heleno afirmou, em publicação no Twitter, que aguarda a contraprova da FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz) para confirmar o diagnóstico.

"Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao COVID-19. Estou isolado, em casa, e não atenderei telefonemas", afirmou.

Heleno integrou a comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos no início de março. Agora são 16 casos de pessoas do grupo que viajou com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos que foram contaminados com a doença.

O primeiro caso confirmado entre os participantes da viagem foi o do secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, no dia 12 de março deste ano. O secretário está em quarentena domiciliar e só retornará ao trabalho quando não houver risco de transmissão da doença.