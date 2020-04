General Pazuello deve assumir secretaria-executiva da Saúde

Pazuello deve assumir posto de João Gabbardo Valter Campanato/Agência Brasil

O general Eduardo Pazuello está em tratativas com o presidente Jair Bolsonaro e deve ser anunciado para assumir a secretaria-executiva do ministério da Saúde no lugar de João Gabbardo.

Pazuello foi o coordenador da Operação Acolhida, em Boa Vista. Na ação, ele foi responsável pelo acolhimento e interiorização dos Venezuelanos que vinham para o Brasil.

Gabbardo chegou a ser cotado como um dos nomes para substituir Luiz Henrique Mandetta à frente da pasta, mas disse que deixaria a secretaria-executiva caso Mandetta fosse demitido. "Eu tenho um compromisso com o ministro Mandetta. Ele me convidou. O dia que ele sair, saio junto com ele", afirmou Gabbardo em coletiva no último dia 15.

Comandante da 12ª Região Militar, em Manaus, Pazuello é natural do Rio de Janeiro e formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1984. Em julho de 2014, ascendeu ao posto de General-de-Brigada e depois, em 2018, ao posto de General de Divisão.

No cargo de general, foi Assessor de Planejamento, Programação e Controle Orçamentário do Comando Logístico, Comandante da Base de Apoio Logístico do Exército e Coordenador Logístico das Tropas do Exército Brasileiro empregadas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Rio de Janeiro.