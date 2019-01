General Santos Cruz quer melhorar relações com movimentos sociais Ministro da Secretaria de Governo disse, após cerimônia, que vai atuar independentemente de vínculos partidários e ideológicos General Santos Cruz diz que atuará para melhorar relações com movimentos sociais

O novo ministro da Secretaria de Governo, general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, disse em entrevista após a cerimônia de transmissão de cargo, no Palácio do Planalto, que o governo será pautado pelo "princípio" da administração pública. Em entrevista à imprensa, ele disse que sua pasta atuará para melhorar as relações com os movimentos sociais, independentemente de vínculos partidários e ideológicos e no debate com a sociedade em relação às pautas do governo, como a das privatizações. "A credibilidade é importante não apenas na parte de ações do governo, como na das privatizações", afirmou.

Questionado sobre a relação que pretende manter com movimentos sociais e populares, ele afirmou: "Todas as organizações e movimentos pequenos que quiserem se relacionar com a Presidência da República, as portas estarão abertas", afirmou.

Santos Cruz relatou que, nos próximos dias, o seu foco de trabalho será na escolha dos assessores e na montagem da pasta. "Temos problemas administrativos para resolver", disse. Ele disse que pretende ainda, nesta semana, escolher o secretário-executivo da Pasta, auxiliar que será o segundo do seu ministério.

