General Villas Bôas defende manifestações contra eleição de Lula

A- A+

O general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército Brasileiro Ueslei Marcelino/Reuters - 19.04.2018

O general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército Brasileiro, defendeu nesta terça-feira (15) as manifestações ao redor do país contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

"Com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e o amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos Poderes, ameaças à liberdade e as dúvidas sobre o processo eleitoral", escreveu Villas Bôas em uma rede social.

O ex-comandante salientou o fato de que "a população segue aglomerada junto às portas dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas". Além disso, ele reclamou do comportamento de parte da imprensa diante dos protestos.

"Talvez nossos jornalistas acreditem que ignorando a movimentação de milhões de pessoas elas desaparecerão. Não se apercebem eles que ao tentar isolar as manifestações podem estar criando mais um fator de insatisfação."

Na publicação, Villas Bôas cita o relatório entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo Ministério da Defesa com supostas falhas no sistema de votação eletrônico e diz que "a essência da questão se prende a que o ato de votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável".

"Não pode deixar de ser destacada a liderança, o equilíbrio, a serenidade e a autoridade dos atuais comandantes e do Ministro, condições com as quais asseguram a disciplina e a coesão de seus subordinados."