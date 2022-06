General Villas Bôas deixa cargo de assessor no governo Exoneração a pedido do general foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (21); ele sofre de doença rara General Villas Bôas deixa cargo de assessor no governo

A- A+

General Eduardo Villas Bôas Ueslei Marcelino/Reuters - 19.04.2018

O governo federal exonerou o general Eduardo Villas Bôas do cargo de assessor especial do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (21), com a informação de que a saída ocorre a pedido do militar. O documento é assinado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A saúde do general é uma preocupação, já que o ex-comandante do Exército tem um quadro de esclerose lateral amiotrófica. No fim de 2019, ele chegou a ser internado na UTI do Hospital das Forças Armadas, onde foi submetido a uma broncoscopia, exame para visualização do aparelho respiratório.

Neste ano, o governo federal lançou um documento único para pacientes com doenças raras, chamado de Caderneta do Raro. Na ocasião, o general Villas Bôas participou do evento e recebeu elogios do presidente Jair Bolsonaro (PL), que o considerava um braço direito.

"Eu sempre o julguei como homem forte e patriota, acima de tudo, e quis nessa estrada da vida que ele enfrentasse o grande obstáculo. Confesso, não esperava que ele fosse um homem tão forte, como são os senhores aqui, nesse dia, nesse evento, dos portadores de doenças raras", disse Bolsonaro, em março.