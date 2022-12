Georges Seigneur toma posse como procurador-geral de Justiça do DF Novo chefe do MPDFT foi nomeado em 4 de novembro pelo presidente Jair Bolsonaro; ele era o mais votado da lista tríplice Georges Seigneur toma posse como procurador-geral de Justiça do DF

Brasil | Renato Souza, do R7 em Brasília

Augusto Aras discursa em posse do novo procurador-geral do MPDFT Renato Souza/R7 - 12.12.2022

O promotor de Justiça Georges Seigneur toma posse na noite desta segunda-feira (12) como procurador-geral de Justiça do DF, cargo máximo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Ele entra no lugar de Fabiana Costa, que encerrou seu segundo mandato à frente da instituição na última sexta-feira (9).

O evento é presidido pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, chefe do Ministério Público da União (MPU), do qual o MPDFT faz parte. "Somos companheiros da mesma jornada, em prol da Justiça. Caro colega, doutor Georges, que seu mandato seja recheado de alegrias que sempre nos surpreendem em meio aos desafios", disse Aras ao discursar na cerimônia.

Carreira

Seigneur foi nomeado em 4 de novembro pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi o mais votado da lista tríplice encaminhada para o chefe do Executivo federal.

Segundo o MPDFT, o novo procurador-geral de Justiça do DF tem experiências na administração da instituição como assessor parlamentar, assessor de políticas institucionais e chefe de gabinete. Ele também já foi coordenador administrativo das promotorias do Paranoá e participou da Associação de Membros do MPDFT.

De acordo com a instituição, o novo procurador-geral da Justiça do DF tem 25 anos serviço público, sendo 20 deles dedicados ao MPDFT.

Ele foi servidor do Ministério Público Federal durante cinco anos, antes de ser aprovado no concurso de promotor de Justiça, em 2002. Além de integrar o MPDFT, ele é professor de direito, com graduação e mestrado nessa área pela Universidade de Brasília (UnB).