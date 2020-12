Do R7, com informações da Agência Estado

Gilson Machado é escolhido para assumir o Ministério do Turismo Atual presidente da Embratur assume o cargo no lugar de Marcelo Álvaro Antonio, demitido nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro

Gilson Machado assume o ministério do Turismo Valter Campanato/Agência Brasil

Gilson Machado foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo ministro do Turismo no lugar de Marcelo Álvaro Antonio, demitido do cargo nesta quarta-feira (9).

Pelo Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, confirmou a nomeação de Machado: "Desejo boa sorte a Gilson Machado, que vinha fazendo bom trabalho como Presidente da Embratur e agora se torna novo Ministro do Turismo. Que Deus o ilumine nessa nova jornada!"

Fiel amigo do presidente Jair Bolsonaro, o novo ministro do Turismo, Gilson Machado, é conhecido por acompanhar o presidente em viagens pelo Brasil e por ser figura constante nas "lives" presidenciais, em que costuma tocar sanfona. Ele substituirá Marcelo Álvaro Antonio para um período "tampão". Uma nova mudança deve ocorrer a partir de fevereiro, quando uma reforma ministerial está prevista.

Atual presidente da Embratur, Machado é aliado de Bolsonaro desde a campanha presidencial e participou da equipe de transição. Antes de ser nomeado presidente da agência de fomento ao turismo, atuava como secretário nacional de Ecoturismo e Cidadania Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente, onde também exerceu o cargo de secretário de Florestas.

Marcelo Álvaro Antônio foi demitido do cargo de ministro Reprodução/TV Brasil

No fim de junho, Machado, que é de Recife, ganhou destaque depois de tocar "Ave Maria" na sanfona durante uma transmissão ao vivo do presidente. A música foi uma homenagem às vítimas da covid-19. Naquele dia, 25 de junho, o País registrava mais 55 mil mortes pelo novo coronavírus. Ele chegou a dar aulas do instrumento ao presidente.

O novo ministro do Turismo também participou da criação do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente e seus filhos tentam criar. Na noite de terça-feira, 8, ele esteve no lançamento do Instituto Conservador-Liberal do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.