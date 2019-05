Globalia vai fundar empresa aérea no Brasil, diz ministro Grupo espanhol, dono da AirEuropa, está se preparando para ampliar sua atuação no Brasil com uma nova empresa Globalia vai fundar empresa aérea no Brasil, diz ministro

Ministro Tarcísio de Freitas anuncia nova empresa Reprodução/Linkedin

O grupo espanhol Globalia, dono da AirEuropa, está se preparando para ampliar sua atuação no Brasil com uma nova empresa do setor aéreo, disse neste sábado (18) o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em sua conta no Twitter.

Segundo ele, o grupo vai se aproveitar da medida provisória que altera os limites de participação de capital estrangeiro nas empresas áreas, permitindo que chegue a 100 por cento.

"Boa notícia! Grupo Globalia, da AirEuropa, está fundando no Brasil uma nova empresa de aviação, a 1ª após edição da MP que abre cias. brasileiras para capital externo. Outorga será pedida nos próximos dias. Importante para equilibrarmos oferta de voos e reduzir preço da passagem", disse Freitas.

Com o processo de recuperação judicial da Avianca, a entrada de novas empresas tem sido defendida pelo governo para o reequilíbrio de oferta de voos e redução dos preços.

Procurada, a Globalia não se manifestou imediatamente. A AirEuropa já realiza voos no Brasil.

"Obtendo outorga, ela vai contratar pilotos e tripulação brasileira, gerando empregos, concorrência no setor e novos investimentos no país", acrescentou o ministro.

O presidente Jair Bolsonaro retuitou neste sábado o post do ministro da Infraestrutura.

A mensagem de Freitas foi feita dias antes de a MP caducar, na próxima quarta-feira. Uma versão da mesma proposta tramita em projeto de lei, mas ainda precisa passar pelo Senado.

Um dos problema para votar a medida provisória é que partidos que compõem o chamado Centrão e a oposição decidiram obstruir a votação de todas as MPs até a aprovação do texto da Medida Provisória 870, que trata da reforma administrativa do governo Bolsonaro, com as modificações feitas na Comissão Mista, segundo a Agência Brasil.

Entre as novidades da 870 estão a criação de dois novos ministérios e a volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), hoje no Ministério da Justiça, para a pasta da Economia. O novo texto também limitou os poderes de investigação dos auditores da Receita. As mudanças enfrentam resistência do PSL, partido de Bolsonaro.

