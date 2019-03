GM vai investir R$ 10 bilhões em duas fábricas em SP

Governador João Doria anunciou investimentos da GM no Estado de São Paulo Divulgação Palácio dos Bandeirantes 19.03.2019

O governador de São Paulo, João Doria, e o presidente da GM na América Latina, Carlos Zarlenga, anunciaram nesta terça-feira (19) que a montadora vai investir, entre 2020 e 2024, R$ 10 bilhões nas unidades de São Caetano do Sul e São José dos Campos.

Acompanhado de funcionários das duas fábricas, Doria disse que que os investimentos vão preservar 15 mil empregos no Estado e criar outros 1,2 mil postos, sendo 400 diretos e 800 indiretos. "Não só revertemos a decisão da GM de sair do Estado como agora teremos R$ 10 bilhões em investimentos", afirmou o governador.

Em troca, a General Motors vai se beneficiar do programa IncentivAuto, lançado em 8 de março pelo governo do Estado, que concederá descontos de até 25% do ICMS (Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços) devido nos produtos fabricados em São Paulo.

O programa visa a modernização da automobilística em São Paulo, ampliação da produção de veículos, geração de novos empregos e o aumento da receita a partir da oferta de descontos progressivos, de até 25%, do ICMS.

Para participar do programa, as empresas interessadas devem apresentar plano de investimento superior a R$ 1 bilhão no Estado e criar, no mínimo, 400 postos de trabalho.