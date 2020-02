Gol e American Airlines fazem parceria para compartilhar voos

Do R7, com informações da Reuters

Segundo a Gol, clientes terão mais facilidade para comprar trechos conectados de ambas as companhias aéreas usando uma única reserva

Gol e American Airlines fazem parceria para compartilhamento de voos Divulgação / Gol Linhas Aéreas Inteligentes

A companhia aérea Gol anunciou nesta terça-feira (4) que assinou acordo de cooperação com a norte-americana American Airlines para o compartilhamento de voos.

"Quando aprovado pelas autoridades no Brasil e nos EUA, o novo codeshare da Gol permitirá que seus clientes se conectem convenientemente a mais de 30 destinos nos EUA", afirmou a Gol.

Os voos vão operar a partir dos hubs da Gol em São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG), Brasília (BSB) e Fortaleza (FOR), e se adicionarão aos atuais voos regulares para Miami e Orlando.

"Isso fortalecerá a presença da Gol nos mercados internacionais e acelerará nosso crescimento no longo prazo", afirmou o presiente-executivo da Gol, Paulo Kakinoff, em nota.

Com a parceria, os clientes terão mais facilidade para comprar trechos conectados de ambas as companhias aéreas usando uma única reserva e uma emissão de bilhetes, além de check-in, embarque e verificação de bagagem integrados durante toda a viagem. O acordo contemplará o programa de milhagem.

Bolsa

Como reflexo disso, as ações da Gol avançavam 4,7%, às 10h24 e eram negociadas a R$ 35,97, entre as maiores altas do Ibovespa, que subia 1,55%.

"A parceria elevará a quantidade e qualidade de seus voos, oferecendo a maior quantidade de voos diários entre a América do Sul e os EUA do que qualquer outra parceira", avaliaram analistas da Guide Investimento em nota a clientes, considerando a notícia positiva.

Também nesta terça-feira, a Gol e a Smiles convocaram assembleias-gerais para 5 de março para deliberar sobre a reorganização societária proposta em dezembro.