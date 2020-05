Golpes de sites falsos de venda de carros crescem 70% em três meses

Leilões virtuais são utilizado por golpistas para enganar compradores Divulgação/SSP/DF

Os golpes virtuais em sites de empresas de leilões falsos cresceram 70% nos últimos três meses. A Associação Nacional dos Leiloeiros diz que tem recebido cada vez mais denúncias de golpes. De um ano pra cá, a associação identificou na internet mais de 800 páginas usadas por criminosos para enganar os compradores.

No golpe, os criminosos criam páginas bem parecidas com as originais, negociam o lance e, depois da transferência bancária, desaparecem.

O construtor Fausto Carvalho foi vítima do golpe. Ele depositou quase R$ 55 mil na conta indicada no falso site para comprar um baú para o seu caminhão. Ao ligar para marcar a entrega, se deu conta que tinha caído no golpe. O leilão era falso.

A Associação Nacional dos Leiloeiros destaca que em geral os criminosos usam páginas hospedadas em outros países e, por isso, não têm o .br no final e recomenda que os compradores confirmem os dados do leiloeiro.