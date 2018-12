"Gostaria de ter deixado um Brasil melhor", diz Temer em fala de Natal

Beatriz Sanz, do R7

Temer fez balanço positivo do governo Adriano Machado/Reuters - 6.12.2018

O presidente Michel Temer fez, na noite desta segunda-feira (24), seu último discurso de Natal, uma vez que vai deixar o Planalto no dia 31 de dezembro. No pronunciamento, Temer fez um balanço do governo que durou pouco mais de dois anos.

“Gostaria de ter deixado um Brasil melhor a vocês”, disse o presidente para, em seguida, afirmar que fez o melhor trabalho possível e que não “poupou esforços”.

Temer destacou que as reformas que aprovou representaram uma mudança para o país.

Ainda discursou sobre a importância da democracia, agradecendo a todos os brasileiros, inclusive aos que não o apoiaram. O presidente deixa o cargo como o mais rejeitado da história, com reprovação de 82%, de acordo com pesquisa Datafolha de junho de 2018.

Histórico

Michel Temer tomou posse como presidente da República em 31 de agosto de 2016, após o Senado aprovar o impeachment de sua antecessora, Dilma Rousseff.

No seu mandato, ele aprovou pautas polêmicas, como a reforma trabalhista e a intervenção militar no Rio de Janeiro.

O presidente também enfrentou escândalos, como a gravação que Joesley Batista divulgou de uma conversa entre os dois, dando origem à operação Carne Fraca, da Polícia Federal, um desdobramento da Lava Jato.