Governador anuncia lockdown em parte do Pará devido a nova cepa Helder Barbalho (MDB) determinou fechamento total das atividades no Baixo Amazonas e Calha Norte

A- A+

Vizinho AM sofreu com nova cepa do coronavírus Caio de Biasi/MS - 27.01.2021

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou neste sábado (30) a implantação do lockdown (fechamento total das atividades) na região do Baixo Amazonas e Calha Norte no Pará.

O fechamento total dessa área do Estado passa a valer a partir da 0h (meia-noite) da próxima segunda-feira (1º).

"No dia de ontem, o instituto Evandro Chagas identificou a presença da nova cepa do coronavírus nesta região. Além disso, também o aumento na procura por leitos clínicos e UTI para pacientes de covid nos trazem severas preocupações da capacidade do nosso sistema de atender a todos", começou.

Em seguida, Barbalho anunciou a restrição na circulação: "Por essa razão, pedindo a compreensão e solidariedade, estaremos mudando o bandeiramento da região, que está em vermelho, risco elevado, para preto, para lockdown. É necessário para salvar a vida da nossa população e para evitar a proliferação do vírus e, consequentemente, a problemas graves que possam levar a óbito muitos paraenses".

Assista ao comunicado do governador abaixo:

Pessoal, estamos mudando o bandeiramento da região do Baixo Amazonas e Calha Norte para preto, o que significa Lockdown para apenas essa região. #ParáContraoCoronavírus pic.twitter.com/R93NKn3W1o — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 30, 2021

.