Governador do Amapá toma posse durante a madrugada

O governador reeleito do Amapá, Waldez Góes Dênio Simões/Agência Brasília

O primeiro governador eleito para o mandato 2019 — 2022 a tomar posse neste dia primeiro de janeiro foi Waldez Góes (PDT), do Amapá. Eleito com quase 200 mil votos no segundo turno, o governante foi empossado para seu quarto mandato em cerimônia iniciada a meia noite e meia, horário local — 01h30, em Brasília — na Assembleia Legislativa do estado, localizada na capital, Macapá.

O horário pouco convencional se explica pela vontade do eleito de estar presente à posse do novo presidente, Jair Bolsonaro, que ocorre às três da tarde desta terça, em Brasília. Um voo da única capital brasileira cortada pela linha do Equador para a capital federal leva, em média, pouco menos de três horas.

Góes foi reeleito pela segunda vez como governador do estado, depois de tê-lo governado entre 2003 e 2010. Junto dele, tomou posse também seu vice, Jaime Nunes, que tem neste seu primeiro cargo público.