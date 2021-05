Governador do Amapá, Waldez Góes, é diagnosticado com covid-19 Por meio de suas redes sociais, Góes informou que está se sentindo bem e que vai continuar trabalhando de casa

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), que teve teste positivo para covid-19 Divulgação/Governo do Amapá

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), foi diagnosticado com covid-19, após exame ter dado positivo neste domingo (16). Por meio de suas redes sociais, Góes informou que está se sentindo bem e seguindo determinações médicas e protocolos sanitários.

Mesmo em isolamento, o governador afirmou que continuará trabalhando por meio virtual. "Estou bem, e seguirei as determinações médicas e os protocolos sanitários, permanecendo em quarentena. Vou continuar conduzindo as ações de combate à pandemia e proteção à vida utilizando as ferramentas de teletrabalho disponíveis", afirmou em mensagem no Instagram.

O governo do Amapá afirma que mantém todas as suas ações no combate à pandemia e reforça políticos a importância de cumprir as medidas de proteção à vida, que é a melhor ferramenta para conter o vírus.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), anunciou nesta quinta-feira (13) que foi infectado pelo novo coronavírus . Ele é o 12º comandante de Estado a contrair a covid-19. Confira os casos confirmados nas próximas imagens

Sandro Pereira/Fotoarena/Estadão Conteúdo – 17.06.2020

Além de Lima, governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também está infectado pelo novo coronavírus. Ele está assintomático e passou a fazer isolamento social, trabalhando de casa, segundo informou o governador no Twitter. A presença do vírus foi confirmada por seguidos exames Governo do Estado de São Paulo - 10.08.2020

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também informou que teve a doença e que foi surpreendido, porque estava assintomático. Ele contraiu covid-19 em julho, mês em que a pandemia registrou aumentos expressivos de números na região Sul Foto: Alina Souza / CP Memória

Outra vítima da expansão da covid-19 no Sul do país foi Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, que informou estar com a doença no início de julho. Divulgação

Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro, foi o primeiro a divulgar que estava contaminado. No dia 14 de abril, quando a pandemia ainda se espalhava pelos primeiros estados afetados do país, Witzel foi às redes sociais e disse que resolveu fazer o exame porque não se sentiu bem. Ele continuou trabalhando do Palácio das Laranjeiras e informou que tomaria medidas de distanciamento. Carlos Magno/Governo do Estado do Rio de Janeiro - 26.05.2020

Na mesma data, em 14 de abril, a infecção pela doença foi comunicada pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que pegou a doença na primeira quinzena de abril. Naquele mês, a pandemia começava a afetar de forma grave alguns estados do país, como o Amazonas e o próprio Pará. Barbalho despachou de casa e fez quarentena nos dias que se seguiram ao anúncio da infecção. Reprodução

O correligionário de Barbalho, Renan Filho, governador de Alagoas, foi a vítima seguinte, no final de abril. Neste momento, estados do Nordeste faziam companhia ao Amazonas, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro como estados em que a pandemia se expandia mais rapidamente. Reprodução/Facebook

Paulo Câmara (PSB), governador de Pernambuco, disse em 18 de maio que fez o teste após apresentar sintomas leves, e que o resultado foi positivo. Lance! Galerias

Na mesma data, o governador de Roraima, Antonio Denarium, também disse que um exame confirmou que ele estava com a doença. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mauro Mendes (DEM), foi o primeiro a comunicar a doença em junho. Naquele mês, a covid-19 apresentou números maiores em estados do Centro-Oeste, relevando uma interiorarização do vírus Secom - MT / Divulgação

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) , recebeu diagnóstico positivo para a covid-19 em meados do mês de julho Correio do Povo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, informou em junho que contraiu a doença Reprodução/Twitter Publicidade