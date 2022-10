Governador do DF afirma que PT 'destruiu o país' e que, se Lula vencer, 'o Brasil não vai crescer' Ibaneis Rocha disse ainda que 'não adianta a gente pensar que esse país vai crescer na mão' do partido de Lula Governador do DF afirma que PT 'destruiu o país' e que, se Lula vencer, 'o Brasil não vai crescer'

Governador do DF afirma que PT 'destruiu o país' e que, se Lula vencer, 'o Brasil não vai crescer'

Brasil | Do R7, em Brasília

A- A+

Governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Renato Alves/Agência Brasília - Arquivo

O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta segunda-feira (17) que o PT destruiu o Brasil e que, em eventual vitória do partido no segundo turno da disputa presidencial, o país não vai crescer.

VEJA A COBERTURA COMPLETA DAS ELEIÇÕES 2022 NA PÁGINA ESPECIAL DO R7





























1: A urna eletrônica brasileira tem 26 anos Luce Costa/Arte R7

2: A urna eletrônica foi prevista por lei em 1932 Luce Costa/Arte R7

3: As urnas não têm conexão com a internet Luce Costa/Arte R7

4: Pelo menos 25 países usam urnas eletrônicas Luce Costa/Arte R7

5: O código-fonte das urnas é auditável Luce Costa/Arte R7

6: As urnas funcionam sem energia por 12 horas Luce Costa/Arte R7

7: A urna eletrônica é acessível para deficiente Luce Costa/Arte R7

Extra: Bônus para os fãs de tecnologia Luce Costa/Arte R7 Publicidade

"Não adianta a gente pensar que esse país vai crescer na mão do PT. O PT destruiu esse país, destruiu as alegrias que esse país tinha", afirmou Ibaneis durante agenda no DF.

O governador destacou que, com Jair Bolsonaro (PL), o Brasil tem um governo de responsabilidade. "Nós tivemos um governo agora de responsabilidade, um governo que passou por uma pandemia muito difícil, mas que conseguiu vencer e deixar todos os empresários felizes", disse.

Eleição

Ibaneis comemorou a reeleição em primeiro turno, ocorrido em 2 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o governador recebeu 50,3% (832.633) dos votos.

"Ganhamos a eleição graças à força do empresariado do Distrito Federal, das pessoas com responsabilidade nessa cidade, que quiseram manter esse projeto de um Distrito Federal cada vez melhor", afirmou.

"E nós ficamos muito felizes quando nós vimos as urnas do Distrito Federal colocarem o presidente Bolsonaro em primeiro lugar na cidade. Isso é sinal de união, é sinal de força, sinal de trabalho. Trabalho que continuamos na luta."

Na capital federal, Bolsonaro recebeu 51,65% (910.397) dos votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT à Presidência, teve 36,85% (649.534) dos votos.