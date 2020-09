Do R7

Governador do DF, Ibaneis Rocha, tem diagnóstico positivo de covid Após apresentar coriza e tosse, alguns dos sintomas associados à doença, de madrugada, o governador realizou o teste que deu positivo

O governador do DF, Ibaneis Rocha, que está com covid-19 Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo - 22.06.2020

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), teve diagnóstico confirmado para covid-19 no final da tarde desta terça-feira (8). Após apresentar coriza e tosse, alguns dos sintomas associados à doença, de madrugada, o governador realizou o teste que deu positivo.

Ibaneis havia tido contato com um amigo que também estava com covid-19. Segundo assessoria de imprensa do governador, nesta quarta-feira (9), ele passará por bateria de exames. "O governador passa bem e segue despachando normalmente de casa", afirma nota.

O Distrito Federal chegou à marca de 171.739 casos confirmados. São 2.763 mortes, sendo que 233 são de residentes de outras localidades.