Governador do DF propõe aumentar o salário dele, da vice e de secretários em 25% Com a mudança, o salário de Ibaneis Rocha iria de R$ 23.449,55 para R$ 29.311,94; deputados analisam minuta Governador do DF propõe aumentar o salário dele, da vice e de secretários em 25%

Palácio do Buriti, em Brasília, sede do Governo do Distrito Federal Agência Brasília- 22.6.2016

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) enviou à Câmara Legislativa do DF (CLDF) uma proposta para reajustar o próprio salário, o da vice-governadora, Celina Leão (PP), e dos secretários e administradores regionais em 25%. Com a mudança, o salário de Ibaneis iria de R$ 23.449,55 para R$ 29.311,94. O impacto anual dos aumentos para o primeiro escalão seria de R$ 4,1 bilhões.

O Executivo local enviou a minuta e o estudo técnico da viabilidade do aumento, pois cabe à CLDF elaborar o projeto de lei que aumenta os salários. A minuta chegou na Casa na esteira de outros dois projetos de lei que reajustam o salário dos servidores efetivos e comissionados, respectivamente, em 18% e 25%.

De acordo com a minuta que reajusta o salário do primeiro escalão do Governo do DF, secretários e administradores também poderão optar por continuar "percebendo sua remuneração do cargo efetivo ou do emprego permanente do órgão ou da entidade da Administração Pública de sua origem". Nesse caso, receberão o salário de origem mais 80% do valor previsto nos vencimentos do cargo político.

Na gestão passada, Ibaneis doava o salário de governador para organizações sociais.

Confira como ficarão os salários de Ibaneis, Celina Leão, dos secretários e administradores regionais:

Governador — R$ 29.311,94

Vice-Governadora — R$ 25.929,79

Secretário(a) de Estado — R$ 22.547,65

Administrador(a) Regional — R$ 18.038,11