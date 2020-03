Do R7

Governador do DF suspende aulas e eventos em escolas por 5 dias Ibaneis Rocha decidiu por essas medidas após a OMS (Organização Mundial da Saúde) decretar pandemia de coronavírus no mundo

O governador Ibaneis Rocha Reprodução/Facebook

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou a suspensão das aulas e de eventos públicos nas escolas pelo período de cinco dias.

Ele decidiu por essas medidas após a OMS (Organização Mundial da Saúde) decretar pandemia de coronavírus.

A decisão foi tomada um dia após a confirmação do segundo caso de coronavírus no Distrito Federal. Um advogado de 53 anos que se recusava a fazer o exame para a doença e foi obrigada pela Justiça.

Ele é casado com uma paciente que se encontra isolada e internada em estado grave no HRAN (Hospital Regional da Asa Norte), no Distrito Federal.

Segundo o Boletim de Saúde, o advogado está em bom estado de saúde e está em isolamento domiciliar, não sendo necessária a internação.