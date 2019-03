Governador do DF vai pedir a saída de líderes do PCC de Brasília Para Ibaneis, por questão de segurança, até do presidente, eles não podem ficar na capital federal, onde nem deveria ter sido construído um presídio Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pede saída de líderes do PCC de presídio de Brasília

Ibaneis Rocha pede transferência de presos Wikimedia Commons

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse neste sábado (23) que vai procurar o presidente Jair Bolsonaro para pedir a remoção de líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), transferidos na sexta-feira (22) da Penitenciária Federal de Porto Velho (RO) para a Penitenciária Federal de Brasília.

Risco de resgate e confronto fez governo transferir líderes do PCC

Para Ibaneis, por questão de segurança, inclusive do presidente, eles não podem ficar em Brasília nem deveria ter sido construído um presídio federal na capital.

"[A penitenciária está] a seis quilômetros do Palácio do Planalto, nós temos mais de 180 embaixadas e representações internacionais, temos os principais tribunais da República, e as grandes autoridades circulam por aqui. Como é que você traz esse criminoso para dentro da Capital da República?", argumentou.

Além de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, integram o grupo Cláudio Barbará da Silva, Patrik Wellinton Salomão e Pedro Luiz da Silva Moraes, o Chacal.

Ibaneis afirmou que Procuradoria do Distrito Federal está preparando uma ação judicial, com base na Lei de Segurança Nacional, para pedir a remoção dos líderes do PCC de Brasília.