Governador do Espírito Santo fará teste de covid-19 após suspeita Renato Casagrande (PSB) optou por fazer o exame após a mulher do motorista dele ter o resultado positivo para covid-19 Governador do Espírito Santo fará teste de covid-19 após suspeita

Renato Casagrande fará teste de covid-19 Reprodução/Twitter

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), informou neste domingo (19) que fará o teste para coronavírus. Segundo ele, seu motorista, que é casado com uma funcionária de um hospital, recebeu resultado positivo para a doença.

"Cumprindo o que orientam os profissionais da saúde, informo que a esposa do meu motorista é servidora de um hospital e testou positivo para coronavírus. Ele fez o exame e também confirmou. Portanto, pela proximidade, tomei a decisão de coletar amostra hoje para realizar o teste", afirmou o governador capixaba.

Cumprindo o que orientam os profissionais da saúde, informo que a esposa do meu motorista é servidora de um hospital e testou positivo para coronavírus. Ele fez o exame e também confirmou. Portanto, pela proximidade, tomei a decisão de coletar amostra hoje para realizar o teste. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 19, 2020

Dois governadores já receberam resultado positivo para coronavírus: Wilson Witzel (Rio de Janeiro) e Hélder Barbalho (Pará) divulgaram seus exames no ultimo dia 14.

O governador do Rio afirmou ter feito os testes após sentir febre, dor de garganta e perda de olfato. Ele continua trabalhando no Palácio Guanabara, residência oficial do chefe do Executivo fluminense.

Barbalho também anunciou o resultado dos exames pelas redes sociais. Ele informou que não teve sintomas da doença e pediu para a população manter as medidas de isolamento social.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.