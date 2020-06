Governador do Mato Grosso afirma que está com a covid-19 Mauro Mendes pediu para a população triplicar o nível de atenção para evitar a contaminação e assim resguardar a vida e a economia do estado

Mauro Mendes vai ficar em quarentena Secom - MT / Divulgação

O governador de Mato Grosso (MT), Mauro Mendes (DEM), anunciou nesta quinta-feira (4) estar infectado pelo novo coronavírus. Os resultados do exame inicial e da contraprova saíram na quarta-feira (3).

"Estou isolado aqui no quarto e vou conseguir continuar trabalhando no combate ao coronavírus aqui no Mato Grosso. Estou bem, até agora nenhum sintoma, nenhum problema respiratório, febre ou dor no corpo", afirmou em vídeo nas redes sociais.

Mauro Mendes falou que não sabe como contraiu a doença e disse que vai respeitar a quarentena de 14 dias.

O governador pediu para a população manter o isolamento e evitar aglomerações para se proteger das infecções e disse torcer para não só ele como todos os doentes se recuperem da covid-19. "Tripliquem a atenção para evitar a contaminação e assim resguardar a vida e a economia do Estado."

O governador de MT tem sido um dos defensores da retomada das atividades econômicas. No fim de abril, após anunciar a reabertura das escolas do Estado em maio, ele se viu obrigado a recuar da decisão após pressão de secretários de saúde e prefeitos.