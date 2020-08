Giuliana Saringer, do R7

Governador do Mato Grosso é internado com pneumonia Mauro Mendes se sentiu mal depois de uma reunião de trabalho em São Paulo e foi encaminhado a um hospital, onde vai trabalhar de forma remota

Mendes está internado em um hospital em São Paulo Mayke Toscano/Secom-MT

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), foi internado com pneumonia neste sábado (1º).

Mendes passou mal depois de uma reunião de trabalho em São Paulo, onde foi levado para um hospital. De acordo com a nota do governo do Mato Grosso, Mendes passa bem e segue trabalhando de maneira remota.

No início de junho deste ano, Mendes foi diagnosticado com a covid-19.

Leia a nota do governo do Mato Grosso:

O governador Mauro Mendes teve uma indisposição em São Paulo, após uma reunião de trabalho. Ele buscou atendimento junto ao seu médico que o acompanha desde o transplante de rim.

Após uma bateria de exames, foi constatado que o governador está com pneumonia. Ele foi internado, por recomendação médica, para receber a medicação e passa bem.

O governador continua executando suas atividades em teletrabalho.