Giuliana Saringer, do R7

Governador do MS é diagnosticado com covid-19 Reinaldo Azambuja afirmou, pelo Twitter, que está bem e vai continuar trabalhando de casa durante isolamento

Governador vai trabalhar de casa Reprodução/ Facebook - 09.06.2020

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), foi diagnosticado com a covid-19 nesta quinta-feira (17).

Azambuja afirmou que está bem, com sintomas leves da doença, e que, durante o período de isolamento, vai trabalhar de casa.