Governador do TO, Mauro Carlesse renuncia em meio a impeachment Ele estava afastado desde outubro de 2021 por suspeita de crime de responsabilidade Governador do TO, Mauro Carlesse renuncia em meio a impeachment

A- A+

O agora ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse Esequias Araujo/Divulgação - 08.02.2021

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), renunciou ao cargo nesta sexta-feira (11) em meio a uma votação na Assembleia Legislativa do estado que abriria um processo de impeachment contra ele.

Carlesse é acusado de ter cometido crime de responsabilidade por conta da atuação de uma organização criminosa suspeita de impedir ou obstruir investigações sobre atos ilícitos relacionados à cúpula do governo do Tocantins no ano passado, segundo investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

Por causa desse caso, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou, em outubro de 2021, o afastamento do governador por seis meses. Nesta semana, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins começou a decidir se abria um impeachment contra Calesse devido ao episódio. Os deputados chegaram a aprovar a instauração do processo em primeiro turno. Mas nesta sexta-feira, antes da votação em segundo turno, Carlesse protocolou o pedido de renúncia.

"Esta renúncia ao mandato de governador do estado do Tocantins tem como finalidade precípua apresentar de forma tranquila e serena sua defesa junto ao poder Judiciário em relação às injustas e inverídicas acussações que lhe foram imputadas", diz o documento entregue à Assembleia.

No texto, Carlesse diz que, "com esta atitude, busca evitar uma crise institucional decorrente da exposição desnecessária dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário" do Tocantins.

Com a renúncia, o vice-governador, Wanderlei Barbosa (sem partido), assume o posto titular de forma definitiva. Desde outubro do ano passado ele era o governador em exercício.

Após a renúncia, Carlesse publicou um vídeo nas redes sociais com a sua versão sobre a saída do cargo. "Cheguei no limite, no limite que é insuportável ao ser humano aguentar tanta mentira, tanta bagunça como eles estão fazendo na minha vida. Estou me retirando do governo para que eles continuem esse governo e o estado não se prejudique mais do que está", disse.