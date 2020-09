Plínio Aguiar, do R7

Governador interino do RJ recebe ligação de Flávio Bolsonaro "Ele se colocou à disposição para ajudar o Estado do Rio na renovação do Regime de Recuperação Fiscal. Diálogo!", escreveu Cláudio Castro

Na imagem, governador interino do Rio, Cláudio Castro Carlos Magno/Governo do Rio de Janeiro

O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), informou nesta segunda-feira (31) que recebeu uma ligação do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

"Recebi agora há pouco uma ligação do senador Flávio Bolsonaro, que se colocou à disposição para ajudar o Estado do Rio de Janeiro na renovação do Regime de Recuperação Fiscal. Diálogo! Todos pelo Rio", escreveu o governador interino.

Castro assumiu o comando do Rio de Janeiro na última sexta-feira (28) após decisão dada pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que determinou o afastamento de Wilson Witzel (PSC) do cargo de governador por 180 dias por irregularidades e desvios na saúde.

Assim que assumiu o cargo de governador interino, Castro convocou a cúpula de Segurança do Estado para uma reunião no Palácio Guanabara. Depois, no sábado (29), se reuniu com o secretário de Saúde Alex Bousquet.