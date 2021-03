Governadores alertam para risco de estímulos a motins policiais

A- A+

Motim de policiais na Bahia foi apoiado publicamente pela deputada Bia Kicis (PSL-DF) FELIPE IRUATA/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/03/2021

Governadores de 16 estados do Brasil assinaram carta, divulgada nesta segunda-feira (29), onde condenaram fake news que visam criar a instabilidade institucional, assim como estímulos a motins policiais, registrados neste domingo entre a Polícia Militar da Bahia, por autoridades federais.

"Estimular motins policiais, divulgar Fake News, agredir Governadores e adversários políticos, são procedimentos repugnantes, que não podem prosperar em um país livre e democrático", escreveram os governadores.

Também nesta segunda-feira a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) causou polêmica ao fazer publicação em rede social onde estimulou os motins da polícia da Bahia, desrespeitando as ordens do governador Rui Costa (PT), e defendeu um agente da tropa que abriu fogo em um ponto turístico de Salvador.

A deputada apagou a publicação logo em seguida, afirmando que se comoveu com as imagens do policial sendo morto. Ela também falou que aguardaria as investigações do caso.

Nesta madrugada fui informada, de q o PM morto, em surto, havia atirado p/ o alto e foi baleado por https://t.co/haFx4dBvFR redes se comoveram e eu tb.Hoje cedo removi o post p/ aguardarmos as investigações. Inclusive diante do reconhecimento da fundamental hierarquia militar. — Bia Kicis (@Biakicis) March 29, 2021

Em recado à deputada, os governadores frisaram mentiras e incitações de autoridades federais. "Conclamamos o Presidente da República, os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como o Presidente do Supremo Tribunal Federal, para que adotem todas as providências de modo a coibir tais atos ilegais e imorais", pediram.

A carta é assinada por 16 governadores do estado, incluindo João Doria (PSDB), Rui Costa (PT), Eduardo Leite (PSDB) e Ronaldo Caiado (DEM). Veja abaixo todos os governadores signatários da carta.

Governadores que assinaram

Rui Costa - Bahia



Flávio Dino- Maranhão



Helder Barbalho - Pará



Paulo Câmara - Pernambuco



João Doria - São Paulo



Ronaldo Caiado - Goiás

Mauro Mendes - Mato Grosso



Eduardo Leite - Rio Grande do Sul



Camilo Santana - Ceará



João Azevêdo - Paraíba



Renato Casagrande - Espírito Santo



Wellington Dias - Piauí



Fátima Bezerra - Rio Grande do Norte

Belivalado Chagas - Sergipe



Reinaldo Azambuja - Mato Grosso do Sul

Waldez Goés -Amapá