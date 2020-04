Daniel Trevor, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Governadores do Nordeste pedem respiradores em reunião com Teich Encontro virtual ocorreu às 15h desta quarta-feira (29). Participaram também o secretário-executivo, general Eduardo Pazuello, e Deborah Arôxa

Na imagem, o ministro da Saúde, Nelson Teich Marcello Casal JrAgência Brasil

Os governadores do Nordeste se reuniram nesta quarta-feira (29) com membros do Ministério da Saúde para debater políticas públicas adotadas em relação ao novo coronavírus e solicitar ações, como a aquisição de respiradores.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, e o secretário-executivo da pasta, general Eduardo Pazuello, participaram da reunião. As videoconferências semanais com os Estados estão sendo coordenadas pela secretária-especial de Assuntos Federativos, Deborah Arôxa.

Leia mais: Governadores do Sul se preocupam com a chegada do inverno

Participaram do encontro os governadores Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Flávio Dino (Maranhão), Rui Costa (Bahia), Wellington Dias (Piauí), Paulo Câmara (Pernambuco), Camilo Santana (Ceará), Belivaldo Chagas (Sergipe), João Azevedo (Paraíba). O governador do Alagoas, Renan Filho, está infectado com Covid-19 e, por isso, não participou da reunião - em seu lugar estava o secretário de Saúde, Claudio da Costa.

Durante o encontro, que teve início às 15h, os governadores de modo geral apelaram ao governo federal para a aquisição de respiradores. Câmara (PE), Chagas (SE), Dino (MA), Costa (BA), por exemplo, solicitaram o envio de aparelhos e disponibilização de leitos para dar afago aos hospitais referências de seus Estados.

Veja também: Governadores do Norte fazem apelo por respiradores ao governo federal

Teich argumentou que, obviamente, está buscando respiradores fora do Brasil, mas que “a dificuldade de compra é mundial, e não só brasileira”. O ministro da Saúde disse, também, que a distribuição dos respiradores não será linear e impor prioridades para os Estados que mais precisam.

“Nós também estamos angustiados. Não existe nenhuma diferença entre a gente e vocês em relação a preocupação com as pessoas. Pra gente também é um angústia enorme não conseguir comprar respiradores da China e entregar pra vocês, por exemplo”, acrescentou Teich.

Confira: Brasil acumula 5.466 mortes por covid-19 e 78.162 casos

Outro tópico discutido na reunião foi o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. “As agências da Caixa e da Lotérica estão sem dinheiro suficiente para pagar todos. As pessoas vão para as filas e voltam para casa sem dinheiro, porque o dinheiro acabou na agência”, disse Chagas (SE). Já Câmara (PE) solicitou o ampliamento do atendimento do banco para dar conta de toda a demanda.

Costa (BA) afirmou estar “angustiado” com os números de mortos por Covid-19 no país e defendeu que o isolamento social seja mantido. “Falar em planejamento de relaxar isolamento é falar em suicídio”, disse.

“Em momento algum falei que ia abrir a economia, flexibilizar o isolamento, eu não falei isso. Não digam isso, não é isso, que fique muito claro”, defendeu Teich.

Mais: Após 90 dias de alerta, OMS registra 3 milhões de casos de covid-19

“Não vamos deixar ninguém na mão. Estamos analisando a situação dos Estados, quais estão mais graves, e vamos mandar tudo à medida que for chegando”, garantiu Pazuello.

O secretário-executivo informou ainda que o governo busca outras formas de aquisição e anunciou a chegada de 180 respiradores para a semana que vem. “Vamos olhar as prioridades e distribuir”, disse.