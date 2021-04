Governadores pedirão à ONU ajuda humanitária ao Brasil na pandemia

A- A+

Amina Mohamed, secretária-geral adjunta da ONU Divulgação/Imo-un

O Fórum Nacional de Governadores pedirá ajuda humanitária à Onu (Organização das Nações Unidas) para o combate à pandemia de covid-19 no Brasil e que sejam providenciadas mais vacinas ao país, além de oxigênio e outros medicamentos, especialmente os do chamado "KIT entubação".

Em nota, o fórum informou que será feita uma reunião na sexta-feira (16) entre o gurpo de governadores e Amina Mohamed, secretária-geral adjunta da ONU. A informação foi confirmada pelo representante da organização no Brasil, Marlova Noleto, ao governador Wellington Dias (PT-PI), que coordena a temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores e preside o Consórcio Nordeste.

O governador argumentará que o país enfrenta uma situação crítica e que está sujeito ao surgimento de novas cepas.

“O Brasil tantas vezes foi solidário com outros países do mundo em ajudas humanitárias e agora o Brasil, neste Pacto Pela Vida, precisa de ajuda humanitária do mundo, principalmente com mais vacinas, e confiamos na ONU para alcançar esta sensibilidade e resultados para salvar vidas”, afirmou Dias em nota divulgada pelo fórum.