Governo abre crédito de R$ 2,6 bi para custear UTIs nos estados 

A medical worker assists a COVID-19 patient at the Dr. Abelardo Santos Regional Hospital in Belem, Para state, Brazil, on March 26, 2021. The hospital has 145 beds exclusively for COVID-19 patients. TARSO SARRAF / AFP Tarso Sarraf/AFP - 26.03.2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou Medida Provisória nesta sexta-feira (16) que abre crédito extraordinário no valor de R$ 2,6 bilhões em favor do Ministério da Saúde. A liberação, publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União), tem o objetivo custear cerca 8 mil leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) nos estados.

Com isso, segundo o governo federal, o incremento total de leitos de UTI será de 21,3 mil desde o início do ano. Os recursos serão repassados mediante transferências do Fundo Nacional de Saúde para fundos de saúde dos demais entes federativos.

O crédito também será aplicado na aquisição de medicamentos e fármacos utilizados na intubação orotraqueal, procedimento usado em pacientes graves de covid-19. Os medicamentos a serem comprados são os chamados agentes hipnóticos, opioides e bloqueadores neuromusculares.

De acordo com o governo, de janeiro a março houve um crescimento de mais de 148% no número de infecções e óbitos causados pela pandemia. Foram mais de 5,1 milhões de casos novos notificados e 126,5 mil óbitos apenas neste trimestre. Atualmente, o país registra mais de 368,7 mil mortes e um total de 13,8 milhões de infectados desde o início da crise sanitária.