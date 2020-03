Governo amplia Bolsa Família para mais de 14 milhões de lares

Onyx destaca número recorde de beneficiários Agência Brasil

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou nesta segunda-feira (30) a inclusão de 1,220 milhão de famílias na lista de beneficiários do Bolsa Família para receberem os recursos a partir de abril.

"No governo Bolsonaro, nós temos pela primeira vez na história, o número de mais de 14.290 milhões de famílias no programa Bolsa Família", afirmou.

Leia mais: Mandetta orienta população a manter distanciamento social

De acordo com Onyx, já foram editadas portarias para impedir a retirada de pessoas do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada). "Não haverá nenhuma família retirada dos dois programas em virtude do coronavírus", garantiu o ministro.

Onyx ressaltou ainda que os beneficiários do Bolsa Família com direito a receber os R$ 600 da medida provisória em tramitação no Congresso, terão direito aos dois recursos. "Vamos pedir à Caixa Econômica Federal que faça um esforço para permitir o pagamento dessas famílias", disse ele.

O ministro também destacou o esforço do governo para dar agilidade e segurança para o recebimento dos valores pelos bancos federais. “Será a maior rede possível para o dinheiro chegar com agilidade ao cidadão”, afirmou.

Na entrevista, Onyx revelou ainda a liberação de um reforço de R$ 2 bilhões para reforçar o Sistema Único de Assistência Social nos Estados e municípios.