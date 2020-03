Do R7

Governo antecipa para segunda retirada de brasileiros do Equador De acordo com o Itamaraty, voo sairá de Quito, capital do país, às 18h05 de segunda-feira (30) e seguirá para São Paulo

Governo tem usado aviões da FAB em vários resgate de brasileiros no exterior Divulgação/FAB

O governo federal anunciou, neste domingo (29), que antecipou o voo de repatriação de 159 brasileiros retidos no Equador, por conta do fechamento de fronteiras para tentar conter a pandemia do coronavírus, para esta segunda-feira (30).

O avião brasileiro decolará de Quito, capital do país, às 18h05 e pousará em São Paulo às 2h10 de terça-feira (31). A informação foi divulgada na página do Itamaraty na rede social Twitter.

#Itamaratybrasileiros/Equador: O voo de repatriação de 159 brasileiros retidos no Equador foi antecipado p/ amanhã, 30/3. O voo decolará de Quito às 18h05 e pousará em SP às 02h10 do dia 31. — Itamaraty Brasil (@ItamaratyGovBr) March 29, 2020

O Itamaraty informou que ainda há vagas no avião e os brasileiros interessados em embarcar devem entrar em contato com urgência com a Embaixada em Quito pelo telefone: +593 995 201 449 ou e-mail: consulado.quito@itmaraty.gov.br.

Ainda segundo a página do Twitter do Itamaraty, na ida para Quito, o voo levará um contingente de cidadãos equatorianos retidos no Brasil.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros repatriados com o auxílio do governo brasileiro é de 8.300 pessoas.

O Ministério das Relações Exteriores organizou em Brasília um Grupo Consular de Crise (G-Con), que funciona de forma integrada com as embaixadas e consulados.

O grupo tem cinco equipes organizadas por área geográfica, formadas por servidores em Brasília e nos postos.

O atendimento telefônico funciona 24 horas e é realizado por diplomatas. Cerca de 50 servidores se voluntariaram para participar da equipe em Brasília. Desde o início da operação, aproximadamente 14 mil brasileiros já entraram em contato com o G-con.

Resgates de brasileiros no mundo

- No Peru, foram organizados sete voos charter de repatriação e dois voos FAB (Força Aérea Brasileira), que premitiram o retorno de 1.049 brasileiros;

- No Paraguai, a embaixada obteve autorização para que 198 estudantes brasileiros cruzassem a Ponte da Amizade e retornassem ao Brasil por Foz do Iguaçu (PR);

- No Kuwait, a embaixada obteve a inclusão de sete brasileiros em voo especial que iria recolher kwaitianos em Londres. De lá, os brasileiros puderam seguir viagem para o Brasil;

- No Marrocos, 203 brasileiros voltaram em voo charter organizado em conjunto com a embaixada; e

- Na Espanha, o consulado apoiou o deslocamento de 30 menores que se encontravam no interior até o aeroporto de Barajas para embarque.