Governo aprova plano de combate à Covid em comunidades indígenas

Indígena faz teste para detecção da Covid-19 Altemar Alcantara/Semcom-Manaus

O Ministério da Justiça e Segurança Pública aprovou um regimento para os planos de enfrentamento da Covid-19 em povos indígenas. O monitoramento será voltado àqueles que estiverem em isolamento ou que tiveram contato recente com pessoas infectadas. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (4).

O grupo deverá propor a elaboração de novos planos e a revisão dos planos instituídos, além de definir critérios e diretrizes destinados ao cumprimento dos planos de enfrentamento da Covid em comunidades indígenas.

Os membros do grupo serão responsáveis por acompanhar as ações e direcionar a alocação dos recursos logísticos e de pessoal destinados aos órgãos parceiros, além de aplicar os critérios adotados para alertar sobre atividades predatórias em terras indígenas.

A equipe será composta de representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), Advocacia-Geral da União (AGU), Casa Civil, Controladoria-Geral da União (CGU), Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e ministérios da Justiça, Cidadania, Defesa, Economia, Meio Ambiente, Minas e Energia, Mulher e Saúde.

Covid-19 entre indígenas em comunidades isoladas

Dezenas de indígenas do Vale do Javari, na Amazônia brasileira, contraíram a Covid-19, e especialistas e autoridades advertem que a doença representa uma grande ameaça para suas vidas e cultura.

O vale do estado do Amazonas é parte de uma região que faz fronteira com Peru e Colômbia, e abriga o maior número de povos indígenas isolados do mundo e outros que só tiveram contato com o mundo exterior pela primeira vez recentemente.

As terras indígenas do vale têm uma população estimada de 6.000 pessoas já contatadas que moram em áreas remotas, e existem ao menos outros 16 grupos isolados com os quais ainda não houve contato.

De acordo com as informações mais recentes, cerca de 110 indígenas já foram infectados pelo novo coronavírus no Vale do Javari. A maioria é da comunidade Canamari, que já foi contatada e tem cerca de 1.400 membros. Se o coronavírus continuar a viajar rio acima e infectar comunidades indígenas isoladas, o resultado poderá ser o extermínio, alertou um advogado local.

Caso a Covid-19 alcance áreas onde as pessoas têm pouca imunidade a doenças modernas, "então você pode esperar o pior", disse Eliésio Marubo, advogado da Univaja (União de Povos Indígenas do Vale do Javari).