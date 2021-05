Governo autoriza contratação de 1.659 agentes para o Ibama

A- A+

Novos contratados terão seis meses de contrato Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Economia autorizou a contratação temporária de 1.659 agentes para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) para "emergências ambientais" no país. A portaria foi publicada nesta terça-feira (4) no Diário Oficial da União.

O Ibama pode fazer as contratações imediatamente. Os contratos têm seis meses de duração. O instituto estabelece os valores que vão receber os profissionais e fica responsável pelos pagamentos.

A previsão de contratações temporárias para esse fim está no inciso IX do artigo 2º da lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, atualizada em 2008, para "combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da existência de emergência ambiental na região específica".

Na divisão das funções, mais de 1.300 vagas são para brigadistas e 45 postos para gerente.

A portaria, que leva a assinatura também do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é publicada um dia após o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentar que as operações que eram feitas pelas Forças Armadas na Amazônia não contavam com a ajuda de agentes ambientais. "Apareciam dois ou três", disse o general da reserva do Exército.