Governo autoriza retomada da temporada de cruzeiros em março

Navio Costa Fascinosa teve surto de Covid entre tripulantes e passageiros Fernando Frazão/Agência Brasil - 06.01.2022

O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União, na última sexta-feira (25), a autorização para a retomada da operação de cruzeiro, a partir do próximo dia 7, segunda-feira.

De acordo com a pasta, a portaria levou em consideração o cenário atual da pandemia de Covid-19.

Na primeira semana de janeiro, os surtos da doença em embarcações causaram o cancelamento dos cruzeiros e suspensão temporária das operações.

O texto, assinado por Raphael Parente, ministro da Saúde em exercício, define que as empresas responsáveis pelos cruzeiros devem garantir, a bordo e em solo, atendimento médico aos viajantes – passageiros ou tripulantes – com suspeitas ou casos confirmados do coronavírus. Quarentenas deverão ser aplicadas se houver surtos do vírus, como os ocorridos no fim de dezembro.

O documento aponta, ainda, que a autorização pode ser revista “a qualquer momento em função dos desdobramentos do contexto epidemiológico dos navios de cruzeiro ou de alterações do cenário epidemiológico nacional e internacional”.