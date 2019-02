Governo Bolsonaro tem 38,9% de avaliação positiva, diz CNT/MDA De acordo com o levantamento, 19 % têm uma avaliação negativa da gestão Bolsonaro, ao passo que 29 % a consideram regular Governo Bolsonaro tem 38,9% avaliação positiva, diz CNT/MDA

O presidente Jair Bolsonaro é bem-avaliado por 38,9%

O governo do presidente Jair Bolsonaro é bem avaliado por 38,9 % dos brasileiros, apontou pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (26), quando o presidente se aproxima de completar dois meses no poder.

De acordo com o levantamento do instituto MDA, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), 19 % têm uma avaliação negativa da gestão Bolsonaro, ao passo que 29 % a consideram regular. O levantamento apontou que 13,1 % dos entrevistados não souberam opinar.

Essa é a primeira pesquisa do instituto sobre a avaliação do governo Bolsonaro desde a posse do presidente em 1º de janeiro.

Ainda de acordo com o levantamento, 57,5 % aprovam o desempenho pessoal de Bolsonaro na Presidência, enquanto 28,2 % desaprovam e 14,3 % não souberam opinar.

O MDA ouviu 2.002 pessoas entre os dias 21 e 23 de janeiro em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.

