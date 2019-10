Governo Bolsonaro troca comando de 21% das embaixadas brasileiras Presidente já escolheu 28 diplomatas para representar país no exterior. Destas, 17 já foram aprovadas e 11 aguardam aval de senadores bolsonaro

Bolsonaro escolheu 28 diplomatas para embaixadas Adriano Machado/Reuters - 03-10.2019

Desde que assumiu a Presidência da República, Jair Bolsonaro já indicou 28 diplomatas para chefiar embaixadas brasileiras no exterior — veja a lista no final da reportagem.

O número representa mudanças em 21% das mais importantes representações do Brasil em outros países — o Brasil tem 133 embaixadas. Os dados foram levantados pela Record TV.

O Senado já aprovou trocas em 17 embaixadas e outras 11 mudanças ainda aguardam o aval da Casa Legislativa. Tradicionalmente, o plenário da Casa não cria barreiras para as substituições.

A última indicação, feita na última quinta-feira (26), foi a de Pedro Henrique Lopes Borio, cônsul-geral do Brasil em São Francisco (Estados Unidos), para ser embaixador no Canadá.

Ex-chefe da representação brasileira no Sri Lanka, Borio chegou a ser cogitado para assumir a embaixada em Washington (EUA), considerada a mais importante do país no exterior.

Deputado Eduardo Bolsonaro deverá ser indicado para Embaixada nos EUA Adriano Machado/Reuters - 03-10.2019

Agora, a expectativa ronda a formalização da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada na capital norte-americana.

O presidente Jair Bolsonaro esperou a aprovação de Augusto Aras para o cargo de procurador-geral da República para sugerir o nome do filho 03 para chefiar a representação em Washington. A formalização da indicação deve ocorrer nas próximas semanas.