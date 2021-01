Governo brasileiro diz que incêndio em fábrica não afeta vacinas

Brasil | Do R7

Incêndio em fábrica na Índia EFE/EPA/STR - 21.01.2021

O Ministério das Comunicações divulgou nota na manhã desta quinta-feira (21) informando que o incêndio no Instituto Serum, que produz a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela parceria entre AstraZeneca e Universidade de Oxford, não afeta a fabricação do insumo e nem o estoque.

O nota cita manifestação no Twitter de Adar Poonawalla, CEO da empresa, explicando que as vacinas contra covid-19 ficaram intactas.

“O incêndio atingiu dois andares do Terminal 1, onde está sendo construída uma nova fábrica. Bombeiros foram até o local com dez caminhões para o controlar o fogo e evitaram que o fogo se espalhasse”, afirma a nota.

O incêndio deixou deixou pelo menos 5 mortos, segundo informações do jornal local Times of India. Segundo a publicação, ainda não se sabe o que causou o fogo que atingiu o prédio. As chamas atingiram dois andares, mas não os locais onde a vacina é fabricada.

As vítimas ainda não tiveram suas identidades confirmadas, mas acredita-se que são pessoas estavam trabalhando em uma obra no local e não funcionários do Instituto Serum.