Governo coloca empresário para chefiar Secretaria de Comunicação

Fabio Wajngarten e o presidente Jair Bolsonaro Reprodução/Instagram - 20.02.2019

O presidente Jair Bolsonaro confirmou há pouco o empresário e advogado Fábio Wajngarten para o comando da Secretaria de Comunicação (Secom). O anúncio oficial deverá ser feito na próxima segunda-feira (8). Ele vai ocupar o lugar de Floriano Barbosa, que deixou o cargo há duas semanas. A informação é do blog BR18, do jornal O Estado de S. Paulo.

Quando o nome de Wajngarten começou a ser citado, o escritor Olavo de Carvalho comemorou a possível nomeação. “Será uma notícia auspiciosa. Espero que se realize”, postou no Twitter. A Secom é subordinada à Secretaria de Governo, comandada pelo general Santos Cruz, desafeto de “guru” bolsonarista.

Wajngarten conversa frequentemente com o presidente por meio de WhatsApp ou pessoalmente. É conhecido por ter “perfil conciliador”. Há expectativa de que ele possa melhorar a imagem do governo no momento em que as pesquisas mostram queda na popularidade de Bolsonaro, além de aproximar o presidente da imprensa.

Formado em direito e apaixonado por TV, foi representante no Brasil da GFK, empresa alemã que concorria com o Ibope no monitoramento da audiência televisiva. Dono da empresa Controle da Concorrência, o empresário é o presidente da Hadassah Brasil – hospital e instituto de pesquisa israelense.

