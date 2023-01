Governo coloca Força Nacional de prontidão na Esplanada para conter manifestações violentas Após ameaças de protestos e a chegada de caravanas a Brasília, governo federal articula segurança com forças do DF Governo coloca Força Nacional de prontidão na Esplanada para conter manifestações violentas

Ônibus da Força Nacional estacionado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Lívia Veiga/Record TV - 7.1.2023

Após ameaças de manifestações violentas e a chegada de caravanas contrárias ao resultado das eleições presidenciais a Brasília, o governo federal autorizou o uso da Força Nacional na capital federal entre este sábado (7) e segunda-feira (9). O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou uma portaria com o aval. Parte da tropa já está na Esplanada dos Ministérios.

Além de todas as forças federais disponíveis em Brasilia, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia — Flávio Dino  (@FlavioDino) January 7, 2023

O ato foi assinado após grupos ameaçarem promover novos bloqueios de circulação de pessoas e registro de agressões por parte de manifestantes em diferentes estados do país.

Mais cedo, também pelas redes sociais, Flávio Dino afirmou que articula junto à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, ao governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e ao ministro da Defesa, José Múcio, medidas para coibir e penalizar atos antidemocráticos.

A Esplanada dos Ministérios, na área central de Brasília, está com trânsito fechado desde a manhã deste sábado, devido à previsão de atos que questionam o resultado das eleições presidenciais de 2022. A previsão, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Secretaria de Segurança Púbica do DF, é de que a interrupção permaneça até o fim das manifestações, no domingo (8).

Força Nacional de Segurança Pública está na Esplanada Lívia Veiga/Record TV - 7.1.2023

Os atos são organizados por eleitores que não aceitam a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas em 2022.