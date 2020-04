Governo compra teste de covid-19 que dá resultado em 20 minutos

Do R7

Testes vieram da China e chegaram ao país em tempo recorde Divulgação

O Ministério da Saúde vai iniciar a distribuição de cerca de 500 mil kits de teste rápido para covid-19 para todos os estados do país, que permite identificar o resultado em cerca de 20 minutos.

Leia mais: Brasil tem 299 mortes por coronavírus e quase 8.000 casos

Segundo a pasta, o teste é bastante similar ao utilizado para conferência de glicemia. Consiste num pequeno furo na ponta do dedo, para coletar uma gota de sangue, que é aplicada em uma placa reagente que em cerca de 20 minutos permite ao profssional de saúde identificar se a pessoa está infectada ou não.

" Esse teste, ele vai ser fundamental, primeiro, para a gente saber se aquela enfermeira, se aquele médico, se aquela pessoa que teve uma gripe, ou está com uma gripe, no sexto, sétimo dia, testou positivo para coronavírus", afirmou o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Cada caixa possuí 20 testes rápidos Reprodução

De acordo com o resultado, as unidades de saúde vão poder saber, em tempo hábil, quais os cuidados e medidas deverão ser impostas para essa pessoa que fez o teste, principalmente se ele for positivo.

Leia também: 500 mil kits de teste rápido chegam ao Brasil na segunda

A quantidade de testes que cada estado vai receber, será publicado em um painel de dados que será disponibilizado no site do Ministério da Saúde, que também mostrará a quantidade de leitos e outros insumos médicos destinados pelo Governo Federal para cada estado.