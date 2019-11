Governo cria concurso de vídeos no celular para incentivar cultura

Governo quer democratizar acesso à cultura por meio de produção audiovisual Divulgação/Ministério da Cidadania

O governo federal divulgou uma ação que terá como objetivo oferecer acesso à cultura por meio de um concurso de vídeos produzidos com celular por jovens de 12 a 18 anos de todo o país. Organizado pelo Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cidadania, o programa "Amor pelo Brasil" deverá distribuir cerca de R$ 2 milhões em prêmios aos melhores colocados nas fases estaduais e nacional. As inscrições serão realizadas no site da pasta e aceitas até o próximo dia 12.

De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério, não foi estabelecido um tema fixo, mas os participantes deverão criar um vídeo de até dois minutos com histórias de iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, seja no ambiente familiar, escolar ou na comunidade.

"O diretor Glauber Rocha dizia que, para se fazer cinema, bastava ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Hoje, basta ter uma ideia na cabeça e um celular na mão”, enfatizou o secretário do audiovisual do Ministério da Cidadania, Ricardo Rihan.

Premiação e prazos

O edital prevê que serão premiados 351 vídeos produzidos em todas as fases do programa. Na etapa inicial, serão qualificados 12 trabalhos em cada unidade da federação e no DF.

Posteriormente, apenas os primeiros colocados locais estarão classificados para a etapa nacional. Nesta fase, o campeão receberá R$ 20 mil, o vice ficará com R$ 15 mil e o terceiro colocado com R$ 10 mil. Porém, os demais participantes que venceram as disputas locais também serão remunerados.

O resultado do programa deverá ser divulgado pelo governo em dezembro e, no mês seguinte, será realizada a entrega dos prêmios aos vencedores. Mais informações sobre inscrições e datas relativas ao programa pode ser obtidas no site da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania (cultura.gov.br/amorpelobrasil).