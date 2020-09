Governo cria grupo para coordenar vacinação contra covid-19

Criação do grupo foi publicada no DOU Dado Ruvic/Illustration/Reuters

O governo federal criou nesta quinta-feira (10) um grupo que vai coordenar a aquisição, o registro, a produção e a distribuição de vacinas contra a covid-19.

O grupo também será responsável por colaborar no planejamento da estratégia nacional de imunização voluntária contra a Covid-19.

O grupo é composto por membros de ministérios, coordenado pelo Ministério da Saúde.

São três participantes da Casa Civil (um da Secretaria-Executiva, um da Subchefia de Articulação de Monitoramento e um da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais), um do Ministério da Defesa, três das Relações Exteriores, um da Economia, quatro da Saúde (um do Gabinete do Ministro de Estado, um da Secretaria-Executiva, um da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e um da Secretaria de Vigilância em Saúde), um do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, um da Controladoria-Geral da União, um do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, dois da Secretaria de Governo da Presidência da República (um da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares e um da Secretaria Especial de Assuntos Federativos) e um da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Segundo texto do DOU (Diário Oficial da União), o grupo terá duração de até 90 dias contados a partir desta quinta, podendo ser prorrogado. Em até dez dias do final do prazo, o Coordenador do Grupo de Trabalho deverá encaminhar um relatório final sobre as atividades ao ministro da Casa Civil.