Governo da Bahia pede urgência ao STF na liberação da Sputnik

Sputnik V tem 91,6% de eficácia para casos leves, destaca artigo publicado na revista científica Lancet Majid Asgaripour/WANA via Reuters - 09.02.2021

O governo da Bahia pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) urgência na liberação da vacina russa Sputnik V, mesmo sem a aprovação da Anvisa. A alegação é a "gravidade da situação sanitária do Estado em decorrência da escassez" de imunizantes para o combate à pandemia de covid-19.

Na petição, protocalada no âmbito da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 6661 nesta sexta-feira (12), o procurador-geral do Estado, Miguel Calmon Dantas, solicita autorização para uso e importação de imunizantes sem registro na agência regulatória brasileira, mas que já tenham sido aprovadas e estejam em uso em outros países, caso da Sputnik V.

Nesta semana, a Agência Europeia de Medicamentos aceitou o pedido de registro da vacina russa contra covid-19 Sputnik V. Se aprovado, o imunizante poderá ser usado pelos 27 países-membros do bloco. Países, como Argentina, já vacinam suas populações com doses russas.

Segundo o Fundo Russo de Investimento Direto, que financiou e está divulgando a vacina, o pedido foi enviado no dia 29 de janeiro. Não há garantias que o bloco aprove o imunizante.

O executivo apresentou ao STF uma tradução juramentada de artigo da revista científica Lancet, o qual sustenta que a eficácia do imunizante russo após aplicação de duas doses é de mais de 90% em determinados casos, como os leves.

"Não obstante supressão da exigência regulatória de realização da fase 3 no Brasil, encontra-se submetida a barreiras regulatórias fundadas em impertinentes, obscuras e vetustas razões de defesa da soberania nacional – como se depreende das informações prestadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –, enquanto tem sido autorizada por diversas autoridades sanitárias estrangeiras de referência e utilizada em vários outros países", argumenta a procuradoria baiana.

O documento também apresenta críticas ao governo federal na condução da pandemia e "politização do tema das vacinas".

"Como é cediço [de conhecimento geral], a absoluta falta de Coordenação do Governo

Federal, denotando a ausência de uma governança sanitária eficiente, e a forma de

condução beligerante das relações exteriores e a politização do tema das vacinas

tem comprometido a aquisição e distribuição de vacinas por todo o país,

prejudicando todos os entes da Federação, o que levou a vários Estados-membros e

diversas instituições, como o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,

a requererem o ingresso nos autos, destacando a pertinência da arguição de

inconstitucionalidade e os requisitos necessários ao deferimento da medida."

A ADI foi movida pelo governo baiano data de 16 de janeiro e, desde então, a PGE vem tentando, junto ao relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, autorização para os Estados importarem e distribuirem vacinas contra o novo coronavírus sem o aval da Anvisa.

Para fundamentar a petição desta sexta, o governo traz números de vacinas disponibilizadas ao Estado que, conforme o executivo, são insuficientes para sequer protegerem os grupos prioritários da primeira fase do cronograma e, assim, frear o ritmo da pandemia.

Neste sábado, durante agenda no município de Entre Rios, o governador Rui Costa (PT) afirmou que vários hospitais do Estado estão com 100% de ocupação dos leitos. “Se continuar esse ritmo de crescimento da doença na Bahia, em duas ou três semanas nós podemos estar pior do que estávamos em julho do ano passado e corremos o risco de ter colapso no sistema de saúde", alertou.