Governo da Venezuela coloca oxigênio à disposição do Amazonas

"Solidariedade latino-americana acima de tudo", escreveu o chanceler Andrew Kelly / Reuters - 12.2.2019

O chanceler e ex-vice-presidente da Venezuela, Jorge Arreaza, afirmou nesta quinta-feira (14) que o governo vizinho vai colocar oxigênio à disposição do governo do Amazonas, que enfrenta um novo colapso sanitário devido ao avanço do novo coronavírus no Estado.

"Por instruções do Presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigênio necessário para atender o contingente de saúde em Manaus", escreveu Arreaza em uma rede social. "Solidariedade latino-americana acima de tudo", completou.

Projeção no centro da cidade de São Paulo, SP, com os dizeres ¨Oxigênio pra Manaus¨, nesta quinta feira ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A ajuda surge no momento em que o Estado sofre com a abastecimento de oxigênio nas unidades hospitalares. Para tentar conter o avanço da doença respiratória no Estado, o governador Wilson Lima (PSC), suspendeu o uso de transporte coletivo em rodovias e rios e decretou o toque de recolher nas ruas entre às 19h e 6h.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas soma 223.360 casos e 5.930 mortes em decorrência da covid-19. O Estado é também o terceiro com maior índice estadual de óbtios pela doença a cada 100 mil habitantes, abaixo somente de Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro conversamos con el gobernador del Estado Amazonas, Brasil , @wilsonlimaAM para poner inmediatamente a su disposición el oxígeno necesario para atender la contingencia sanitaria en#Manaus. ¡Solidaridad latinoamericana ante todo! — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 14, 2021