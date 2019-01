Pablo Nascimento, do R7

Governo de MG anuncia escala de pagamento do salário dos servidores

Salário será parcelado em três vezes Divulgação / Agência Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), anunciou nesta terça-feira (8) as datas em que serão depositados os salários dos servidores estaduais referente ao mês de dezembro. Segundo o chefe do Executivo e o Secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, os repasses serão feitos em três parcelas a partir do dia 14 de janeiro.

Em vídeo divulgado na internet, Zema afirmou que sua equipe econômica ainda está se atualizando sobre a situação financeira do Estado. “Mas temos trabalhado duro para retomar a regularização dos pagamentos dos servidores estaduais o mais breve possível”, explicou o governador.

Confira a escala de pagamento:

• Dia 14/01: R$ 2 mil para todos os servidores, incluindo aposentados e pensionistas. Quem recebe abaixo deste valor terá o salário integral

• Dia 21/01: Parcela de R$ 1 mil para o funcionalismo da Saúde e da Segurança Pública

• Dia 28/01: Restante do salário de todos os servidores

O salário do funcionalismo mineiro tem sido escalonado desde 2016. Em alguns meses durante a antiga gestão, de Fernando Pimentel (PT), até os parcelamentos foram repassados com atraso devido a calamidade financeira enfrentada pelo Estado.

Décimo terceiro

Além dos vencimentos mensais dos servidores, a nova equipe econômica do Governo Estadual tem o desafio de quitar o pagamento do 13º salário de 2018. O ex-governador Fernando Pimentel (PT) anunciou que não quitaria o débito faltando três dias para o fim de sua gestão. Na última sexta-feira (4), Zema declarou que fará o "possível" para honrar a dívida ainda este ano.