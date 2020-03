Governo decreta 'estado de transmissão comunitária'

Portaria visa conter a transmissibilidade do vírus Marcos Corrêa/PR

O Ministério da Saúde decretou na noite desta sexta-feira (20) estado de transmissão comunitária do coronavírus em todo território nacional. A decisão estabelece o isolamento domiciliar por 14 dias de pessoas com sintomas respiratórios e de todos aqueles que residam no mesmo endereço para conter a transmissibilidade do vírus.

De acordo com a pasta, a medida de isolamento vale para pessoas com a apresentação de tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre.

De acordo com a portaria publicada em edição extra do Diário Oficial, a medida leva e, conta a "a condição de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) e a necessidade premente de envidar todos os esforços em reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos leves na rede de atenção primária à saúde e dos casos graves na rede de urgência/emergência e hospitalar".