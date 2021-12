Governo deve enviar 90 médicos a regiões atingidas por chuvas na BA A informação foi divulgada à imprensa local pelo ministro da Cidadania, João Roma, que visitou o estado no domingo (26)

Enchente deixa 72 cidades em estado de emergência Manuella Luana/AFP - 27.01.2021

O Ministério da Saúde deve enviar à Bahia, nesta segunda-feira (27), 90 médicos para que auxiliem a população atingida pelas fortes chuvas das últimas semanas na região sul do estado. A informação foi divulgada em entrevista à imprensa local pelo ministro da Cidadania, João Roma, que visitou a Bahia neste domingo (26).

O governador Rui Costa (PT) incluiu, via decreto, 47 cidades na lista de situação de emergência em decorrência das tempestades. Com isso, chega a 72 o número de municípios nessa condição. Segundo ele, 37 cidades da região estão embaixo da água, atingidas de forma mais intensa pela subida do nível dos rios.

Nesta segunda-feira (27), o governador disse, em sua conta oficial no Twitter, que as águas na cabeceira do rio Cachoeira, um dos que atravessam a região, começaram a baixar e que “a expectativa é de melhora nos próximos dias”.

Contudo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) mantiveram para esta segunda-feira o alerta de alto risco de novas inundações e deslizamentos na Bahia, devido ao acumulado de chuvas dos últimos dias e à previsão de novas precipitações.

Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil da Bahia, divulgado neste domingo, o estado contabiliza até o momento 18 mortos em decorrência dos temporais, além de dois desaparecidos, 16.001 desabrigados (pessoas que não possuem mais moradia) e 19.580 desalojados (pessoas que não conseguem acessar suas casas).

Até agora, o governo federal disse ter aplicado cerca de R$ 20 milhões da Defesa Civil Nacional nos esforços para atender a população atingida. Nesta segunda, o governo da Bahia divulgou também a abertura de uma linha de crédito especial, de até R$ 150 mil a juro zero, para a recuperação de estabelecimentos comerciais prejudicados.