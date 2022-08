Governo deve fechar o ano com o menor gasto com servidores federais dos últimos 26 anos Despesa estimada para 2022 é de 3,4% do PIB, enquanto em 2020 os gastos representavam 4,2% Governo deve fechar o ano com o menor gasto com servidores federais dos últimos 26 anos

Ministro da Economia, Paulo Guedes, fala à imprensa Wilson Dias/Agência Brasil - 22.10.2021

O Ministério da Economia prevê encerrar 2022 com o menor gasto com servidores federais dos últimos 26 anos. Os números foram levantados pela pasta para uma apresentação ao mercado financeiro e confirmados pela Record TV.

Esse é o melhor resultado desde o início da série histórica da Secretaria do Tesouro Nacional, em 1997. A despesa com salários do funcionalismo público deve representar 3,4% do PIB neste ano, abaixo do percentual de 4,2% do Produto Interno Bruto gasto em 2020.

A redução do número de servidores foi de quase 10% desde o início do governo, em 2019. Atualmente, são 570 mil funcionários públicos no país, o mais baixo patamar dos últimos 13 anos.

A maior quantidade de servidores já registrada aconteceu em 2017, quando eram 634 mil ativos. Bolsonaro e Guedes iniciaram o governo em 2019 com um quadro de cerca de 630 mil funcionários.